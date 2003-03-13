Обработка фотографии

Доброго времени! Нужна картинка в фотошопе. Есть заготовка(psd), нужно интегрировать туда пару элементов, даже один наверное. Работу выполнить нужно быстро. Предлагайте стоимости? Дополнение: http://narod.ru/disk/29455572001/bg.rar.html Это свадебная тема. Надо поставить, на ...