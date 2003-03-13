Требуется преподать урок с целью разъяснения как превратить фото а картинку (пример - см вложение) Можно взять за основу пример
Обработка фотографии
Нужно обработать фото.
Подробности в аську 423117008
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