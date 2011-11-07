Убрать тень

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен29 заявок442 просмотра

убрать тени от головы на 4 фотографиях. Фон однотонный.

14 лет назад
diosr
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Dmytriy_O
Дмитрий 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов
14 лет назад
$10
1 день
Отличная работа, оперативно и качественно
Все отлично, хороший заказчик, оплата сразу после исполнения. Спасибо)

Заявки фрилансеров

Dmytriy_O
Дмитрий 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов
14 лет назад