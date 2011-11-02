Нужно обработать фото. Подробности в аську 423117008
Найти фото и отредактировать
Есть процедуры по пластической хирургии. Нужны найти по 15 фоток до и после (в итоге 30) на каждую процедуру. Сделать их одинаковые по вышине. Фото нормального качества. Копировать только с иностранных сайтов.
От Вас фото и ссылки на источники где их брали.
Нужно сегодня до ночи. Несколько исполнителей на проект.
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