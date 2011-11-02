Найти фото и отредактировать

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Завершен12 заявок523 просмотра

Есть процедуры по пластической хирургии. Нужны найти по 15 фоток до и после (в итоге 30) на каждую процедуру. Сделать их одинаковые по вышине. Фото нормального качества. Копировать только с иностранных сайтов.

От Вас фото и ссылки на источники где их брали.

Нужно сегодня до ночи. Несколько исполнителей на проект.

14 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранные исполнители

groovy550
Ярослав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$20
1 день
PHOTOSHOP
Анна 
51 год
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$15
1 день
agnika
Анна 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Единственный исполнитель, кто выполнил работу без каких либо косяков и точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик: четко поставленное задание, моментальная проверка и оплата. Рекомендую.
stasi_albrecht
Анастасия 
34 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
52 отзыва
14 лет назад
$10
1 день
markik
Михаил 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

groovy550
Ярослав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
PHOTOSHOP
Анна 
51 год
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
agnika
Анна 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
stasi_albrecht
Анастасия 
34 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
52 отзыва
14 лет назад
markik
Михаил 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад