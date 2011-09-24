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Хорошо владею Adobe Photoshop!
Если фото не одно, то первое фото идёт как тест!
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Портфолио
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- Серебро195 просмотров
- Золото181 просмотр
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Работать с Михаилом понравилось. Человек ответственный и адекватный. Сразу прояснили все детали как надо делать, потом по налаженной схеме все было сделано быстро и качественно. Где были недочеты Михаил исправил оперативно. Всем рекомендую.