markik

Михаил markik

 
33 годаБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Обращайтесь, не пожалеете!!!

Хорошо владею Adobe Photoshop!

Если фото не одно, то первое фото идёт как тест!

email: [email protected]

Photoshop
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Rainor
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Конвертация в цветное изображение
Работать с Михаилом понравилось. Человек ответственный и адекватный. Сразу прояснили все детали как надо делать, потом по налаженной схеме все было сделано быстро и качественно. Где были недочеты Михаил исправил оперативно. Всем рекомендую.