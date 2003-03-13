Подобрать и оформить слайды на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрытнет заявок127 просмотров

Нужно подобрать из фотографий (можно фотостоки) или сделать красивые скриншоты для слайдшоу сайта о десктопной программе.

Количество слайдов - 5

Слайды должны быть оформлены текстом (предоставлю).

Адрес сайта дам кандидатам в личке.

Указывайте пожалуйста примерные цены.

14 лет назад
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров