Нужно создать новые разделы на медицинском сайте

Приветствую всех. Недавно запустил строительный сайт к которому планирую добавить форум. Для форума нужен управляющий. В обязанности будет входит наполнение форума, корректировка разделов и тем, набор и контроль за работой модераторов, а так же привлечение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека с мед.образованием, который сможет грамотно распределить статьи и существующие группы статей, что-то исправить, добавить новые разделы и так далее, а также проконсультирует меня по некоторым вопросам. Если вы еще и в оптимизации понимаете, то было бы еще лучше. Работа не сложная, если вы в этом разбираетесь.
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