Нужно создать новые разделы на медицинском сайте

Ищу человека с мед.образованием, который сможет грамотно распределить статьи и существующие группы статей, что-то исправить, добавить новые разделы и так далее, а также проконсультирует меня по некоторым вопросам. Если вы еще и в оптимизации понимаете, то было бы еще лучше. Работа не сложная, если вы в этом разбираетесь.