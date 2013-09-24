Требуется сотрудник для сбора ВК подписчиков, любящий переписываться чатом и не склонный к занудству и менторскому тону в общении с людьми. Кроме того, возможны дополнительные задачи - ведение учета, поиск информации, размещение информации на сайтах, составление текстов и т.д.

Желательно из Украины.

Требуемые навыки: умение хорошо внятно объяснять, логичное мышление, умение быстро и грамотно печатать по-русски, доброжелательность и дружелюбие по жизни, ответственность. Предпочтительно, но не обязательно педагогическое образование.

График работы свободный, но требуется тратить цельные куски времени не менее 3 часов за раз. Часов в месяц - 160. Оплата в первый пробный месяц 300$ (или меньше, пропорционально отработанному времени), далее, при успешной работе следующий месяц 400$, с перспективой подъема до 500$ в течение полугода.

Для этой работы нужно такое качество, как чуткость, эмпатия и умение понимать людей, а также в целом оптимизм и искренне позитивное отношение к жизни. Жизнь и мир для вас - позитивная и интересная штука.

Обязательная черта характера: оптимизм, жизнерадостность, спокойный характер.

Также важно любовь к деталям, и умение различать тонкие нюансы везде, в особенности в мыслях и чувствах, выражаемых людьми. Также вам должно нравиться и не напрягать общаться через чат в соц. сетях в параллель с большим числом людей.

Возраст - предпочтительно от 18 до 25 лет. Пол - женский.

Должна быть хорошая скорость набора на компьютере по-русски.

Логичность, стремление все делать качественно. Учеба на отлично или красный диплом - приветствуются.

Законченное высшее образование - НЕ обязательно, и вообще высшее не обязательно, но наличие интеллекта - предпочтительно.

Без вредных привычек, симпатичная внешность - приветствуется.

Наличие желания делать мир лучше - приветствуется.

Если вы очень любите мясную пищу или много ее употребляете - противопоказание для этой работы.