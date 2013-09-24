Доработать сайт

Нужно оптимизировать контент сайта www.stchinagroup.com. Добавить следующее:

1. ссылка на группу вк

2.кнопка «скачать прайс-лист»

3. всплывающее окошко при переходе на сайт «что привело вас на наш сайт?» с вариантами ответов

4. в разделе контакты. Отправить нам сообщение через форму-заявку + скачать форму заявки для поиска товара

5. вкладка «книга отзывов и предложений»

6. добавить новых друзей

7. на каждой страничке, где есть описание наших услуг , добавить кнопку «заявка на услуги», нажимая на которую будет выбрасывать на страничку контактов с формой-заявкой.

8. добавить вкладку для скачивания «некоторые советы для заключения договора с китайскими компаниями»

Всю дополнительную информацию и файлы вышлю после договоренности.