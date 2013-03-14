stchinagroup

Работа выполнена быстро, качественно и за адекватные деньги!претензий нет. надо отдать должное терпению Ивана, так как мы постоянно что-то меняли в проэкте и не всегда понимали разницу между желаемым гиф баннером и флэш... Будем сотрудничать дальше.Спасибо