Нужно оптимизировать контент сайта www.stchinagroup.com. Добавить следующее: 1. ссылка на группу вк 2.кнопка «скачать прайс-лист» 3. всплывающее окошко при переходе на сайт «что привело вас на наш сайт?» с вариантами ответов ...
- $50Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
нужно доработать сайт www.stchinagroup.com, добавить, следующее- 1.ссылку на нашу группу вконтакте 2.кнопку скачать прайс-лист 3. окошко опроса «Что привело Вас на наш сайт?» с вариантами ответов 4. вкладку «книга отзывов и предложений»(на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Нужен .gif баннер для рекламы консалтинговой компании ST China Group. размер баннера 468px*60px.. На баннере повесить: -проверка легетимности поставщиков -Контроль качества\отгрузки -Полное сопровождение сделок -Опытные переводчики -Услуги "своего офиса" в ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
12 лет назад
Хороший, интересный и порядочный клиент. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Работа выполнена быстро, качественно и за адекватные деньги!претензий нет. надо отдать должное терпению Ивана, так как мы постоянно что-то меняли в проэкте и не всегда понимали разницу между желаемым гиф баннером и флэш... Будем сотрудничать дальше.Спасибо