stchinagroup

Александра stchinagroup

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать сайт

    $50

    Нужно оптимизировать контент сайта www.stchinagroup.com. Добавить следующее: 1. ссылка на группу вк 2.кнопка «скачать прайс-лист» 3. всплывающее окошко при переходе на сайт «что привело вас на наш сайт?» с вариантами ответов ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поддержка сайта

    нужно доработать сайт www.stchinagroup.com, добавить, следующее- 1.ссылку на нашу группу вконтакте 2.кнопку скачать прайс-лист 3. окошко опроса «Что привело Вас на наш сайт?» с вариантами ответов 4. вкладку «книга отзывов и предложений»(на ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Gif-баннер для консалтинговой компании

    $10

    Нужен .gif баннер для рекламы консалтинговой компании ST China Group. размер баннера 468px*60px.. На баннере повесить: -проверка легетимности поставщиков -Контроль качества\отгрузки -Полное сопровождение сделок -Опытные переводчики -Услуги "своего офиса" в ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Gif-баннер для консалтинговой компании
Хороший, интересный и порядочный клиент. Рекомендую к сотрудничеству
Работа выполнена быстро, качественно и за адекватные деньги!претензий нет. надо отдать должное терпению Ивана, так как мы постоянно что-то меняли в проэкте и не всегда понимали разницу между желаемым гиф баннером и флэш... Будем сотрудничать дальше.Спасибо
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