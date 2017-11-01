Кто сделает 2-4 шт баннера 1080*1080 . Нужны сегодня
Дизайн баннеров
Нужно сделать дизайн баннера в формате gif (кадровый баннер 3-4 кадра)
образец в файле (он старый, нужно сделать новый).
Один такой баннер и 26 разных размерах (публиковать баннера будет в гугл и яндекс)
от исполнителя цена сроки и кейсы.
Схема работы делает 1 баннер, утверждаем, делаете остальное. Работаем без предоплаты, можем взять в качестве исполнителя.
Список размеров (дубликаты не считать)
728х90,
300х250,
336х280,
240х400,
300х600,
300х500,
970х250.
200 x 200
240 x 400
250 x 250
250 x 360
300 x 250
336 x 280
580 x 400
120 x 600
160 x 600
300 x 600
300 x 1050
468 x 60
728 x 90
930 x 180
970 x 90
970 x 250
980 x 120
320 x 50
320 x 100
Выбранный исполнитель
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