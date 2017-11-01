Дизайн баннеров

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен13 заявок386 просмотров

Нужно сделать дизайн баннера в формате gif (кадровый баннер 3-4 кадра)

образец в файле (он старый, нужно сделать новый).

Один такой баннер и 26 разных размерах (публиковать баннера будет в гугл и яндекс)

от исполнителя цена сроки и кейсы.

Схема работы делает 1 баннер, утверждаем, делаете остальное. Работаем без предоплаты, можем взять в качестве исполнителя.

Список размеров (дубликаты не считать) 

728х90,

300х250,

336х280,

240х400,

300х600,

300х500,

970х250.

200 x 200

240 x 400

250 x 250

250 x 360

300 x 250

336 x 280

580 x 400

120 x 600

160 x 600

300 x 600

300 x 1050

468 x 60

728 x 90

930 x 180

970 x 90

970 x 250

980 x 120

320 x 50

320 x 100

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад
$80
7 дней
Всем рекомендую. Андрей выполнил качественную работу! Я полностью доволен результатами, а также сроками, в которые он уложился!
Замечательный заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад

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