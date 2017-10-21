Нарисовать баннер

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Закрыт2 заявки98 просмотров

Здравствуйте! 

Мы ищем дизайнера который понимает наш стиль . 

Примеры стиля который мы используем . 

https://prnt.sc/h1j6kz  

https://prnt.sc/h1j6u3 

https://prnt.sc/h1j8d9

https://prnt.sc/h1jf4b

https://prnt.sc/h1jfk2

Сейчас  мы открываем новую  платформа для дропшипперов и соответственно на нам нужен баннер а лучше дизайн целого лендинга  для дропшипперов. 

Основным отличием нашей платформы ,  от других-  есть эксклюзивность  , высокая маржинальность  для (дропшипперов)  

Поэтому баннер (он же 1 экран лендинга должен это показать) и призвать зарегистрироваться у нас на платформе  

Нам нужен всего один человек , с которым мы можем работать на постоянной основе. 

Просьба писать вашу цену . 

И отправлять свой самый успешный дизайн . 

С ув. Евгений  

8 лет назад
guest_15088713021658
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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