Срок до 16-00 25 октября Описание во вложении
Нарисовать баннер
Здравствуйте!
Мы ищем дизайнера который понимает наш стиль .
Примеры стиля который мы используем .
Сейчас мы открываем новую платформа для дропшипперов и соответственно на нам нужен баннер а лучше дизайн целого лендинга для дропшипперов.
Основным отличием нашей платформы , от других- есть эксклюзивность , высокая маржинальность для (дропшипперов)
Поэтому баннер (он же 1 экран лендинга должен это показать) и призвать зарегистрироваться у нас на платформе
Нам нужен всего один человек , с которым мы можем работать на постоянной основе.
Просьба писать вашу цену .
И отправлять свой самый успешный дизайн .
С ув. Евгений
Заявки фрилансеров
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