Нарисовать баннер

Здравствуйте!

Мы ищем дизайнера который понимает наш стиль .

Примеры стиля который мы используем .

https://prnt.sc/h1j6kz

https://prnt.sc/h1j6u3

https://prnt.sc/h1j8d9

https://prnt.sc/h1jf4b

https://prnt.sc/h1jfk2

Сейчас мы открываем новую платформа для дропшипперов и соответственно на нам нужен баннер а лучше дизайн целого лендинга для дропшипперов.

Основным отличием нашей платформы , от других- есть эксклюзивность , высокая маржинальность для (дропшипперов)

Поэтому баннер (он же 1 экран лендинга должен это показать) и призвать зарегистрироваться у нас на платформе

Нам нужен всего один человек , с которым мы можем работать на постоянной основе.

Просьба писать вашу цену .

И отправлять свой самый успешный дизайн .

С ув. Евгений