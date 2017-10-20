Создать яркий, заметный анимационный рекламный баннер размером 240*400, формат GIF, Flash, HTML5, Ротация 3 баннера. Отрисованы должны быть в таком порядке: 1. Тематика первого баннера должна быть по контекстной рекламе (Yandex, Google) ...
Баннеры для медийной сети, формат swf (Реклама кухонь)
Приветствую!
Требуются баннеры для рекламы кухонь (200*300). Референсы прикладываю.
Не обязательно рисовать с нуля можно просто взять желтый баннер и анимировать его, исходники дам.
Заявки фрилансеров
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