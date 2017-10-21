Сделать три баннера на сайт

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Завершен2 заявки124 просмотра

сделать три баннера на сайт, на темы:

Защитные стекла телефонов

скидки для студентов

чистка ноутбука

креативность и идеи приветствуются. Тематика сайта на сайте vip-service.kh.ua

размер 1600 на 900

8 лет назад
vip-service
Эдуард 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$30
2 дня
Все четко, все пожелания выполнялись по первому требованию, гибко и лояльно. Приятно сотрудничать
Не первый раз работаю с Эдуардом. Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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