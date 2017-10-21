Нужно отрисовать 3 баннера на главную страницу сайта evosport.me Изображение баннера делится для адаптации сайта на фон и основную картинку Фон 1920*450 пикс. Основная картинка 319*450 пикс. Если устроит качество отдам ...
Разработка баннеров
Требуется разработка баннеров для сайта, интернет магазин работает непосредственно от производителя.
Тематика сайта, заглушки для труб и система выравнивания плитки.
Заявки фрилансеров
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