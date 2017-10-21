Здравствуйте! Мы ищем дизайнера который понимает наш стиль . Примеры стиля который мы используем . https://prnt.sc/h1j6kz https://prnt.sc/h1j6u3 https://prnt.sc/h1j8d9 https://prnt.sc/h1jf4b https://prnt.sc/h1jfk2 Сейчас мы открываем новую платформа ...