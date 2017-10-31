Требуется произвести баннер HTML5 разных размеров. Один дизайн, но разные размеры. Интересует стоимость создания дизайна и ресайза + сроки на производство. 5 уникальных размеров. yandex.ru ...
Картинка для рекламного поста вконтакте
Добрый день!
Нужна картинка для рекламного поста вконтакте.
Информация: Бар Виктория снова открылся в Тольятти!
Каждые пятницу и субботу шоу-программа! Девушкам вход бесплатный!
Принимаются заказы на новогодние корпоративы (от 1300р/чел с шоу программой и своим алкоголем)
Работаем с четверга по пятницу с 19:00 и до последнего клиента.
Тольятти, ул. Жукова, 26а. Телефон: 78-50-91
Вот как-то уместите это пожалуйста на одной картинке чтоб было красиво и привлекало внимание. Логотип во вложении
Выбранный исполнитель
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