Картинка для рекламного поста вконтакте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен2 заявки141 просмотр

Добрый день!

Нужна картинка для рекламного поста вконтакте.

Информация: Бар Виктория снова открылся в Тольятти!

Каждые пятницу и субботу шоу-программа! Девушкам вход бесплатный!

Принимаются заказы на новогодние корпоративы (от 1300р/чел с шоу программой и своим алкоголем)

Работаем с четверга по пятницу с 19:00 и до последнего клиента.

Тольятти, ул. Жукова, 26а. Телефон: 78-50-91

Вот как-то уместите это пожалуйста на одной картинке чтоб было красиво и привлекало внимание. Логотип во вложении

8 лет назад
guest_15090476400524
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Спасибо большое. Все отлично, красиво и в срок.
Отличный заказчик . Рекомендую!

Заявки фрилансеров

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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