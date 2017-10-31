Картинка для рекламного поста вконтакте

Добрый день!

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Информация: Бар Виктория снова открылся в Тольятти!

Каждые пятницу и субботу шоу-программа! Девушкам вход бесплатный!

Принимаются заказы на новогодние корпоративы (от 1300р/чел с шоу программой и своим алкоголем)

Работаем с четверга по пятницу с 19:00 и до последнего клиента.

Тольятти, ул. Жукова, 26а. Телефон: 78-50-91

Вот как-то уместите это пожалуйста на одной картинке чтоб было красиво и привлекало внимание. Логотип во вложении