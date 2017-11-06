Создать рекламный баннер (GIF/JPEG/PNG)

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Завершен7 заявок274 просмотра

Нужно разработать дизайн баннера 950х200.

Есть макет cdr буклета и обклейки машины. В этом же стиле надо сделать баннер.

8 лет назад
Nadezhda2010
Надежда 
41 год
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Спасибо Александре за то, что потратила таки свое время, чтобы добиться нужного результата. Не сразу все получилось (из-за этого и сроки растянулись), но Итог порадовал.
Благодарю за терпение, было приятно с Вами работать)

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

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