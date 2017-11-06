Нужно нарисовать банеры для магазина. ТЗ выбранному исполнителю.
Создать рекламный баннер (GIF/JPEG/PNG)
Нужно разработать дизайн баннера 950х200.
Есть макет cdr буклета и обклейки машины. В этом же стиле надо сделать баннер.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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