Здравствуйте. Нужны баннера для главной области этого сайта http://new.fasaddekor.com.ua/ 3 картинки
Производство баннеров HTML5
Требуется произвести баннер HTML5 разных размеров.
Один дизайн, но разные размеры.
Интересует стоимость создания дизайна и ресайза + сроки на производство.
5 уникальных размеров.
yandex.ru 728х90
https://yandex.ru/adv/requirements/html5
Odnoklassniki.ru 240х400
https://sales.mail.ru/ru/russia/main/latest/technical/
Avito.ru 300x600 или 100%*120 или 729*90
https://www.avito.ru/files/avito/reklama/media-ads/TT_Avito_DFP_1-3-03.pdf
Drom.ru 240х400
http://company.farpost.ru/advertising/requirements/
Auto.ru 100%*90 (Desktop) + 100%*50 (mobile)
https://yandex.ru/adv/requirements/html5
Rambler 300х600
http://reklama.rambler.ru/specs/69/
Championat.ru 300х600
http://reklama.rambler.ru/specs/69/
KP.ru 240х400, 300х600
https://docs.google.com/document/d/1zSvweN0-bq86QywlFGTvZR9QPjhWemg9dYerGsYdRDU/edit
Auto.mail.ru 240х400
Выбранный исполнитель
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