Производство баннеров HTML5

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Завершен4 заявки231 просмотр

Требуется произвести баннер HTML5 разных размеров.

Один дизайн, но разные размеры.

Интересует стоимость создания дизайна и ресайза + сроки на производство.

5 уникальных размеров.

yandex.ru 728х90

https://yandex.ru/adv/requirements/html5

Odnoklassniki.ru   240х400

https://sales.mail.ru/ru/russia/main/latest/technical/   

Avito.ru  300x600 или 100%*120 или 729*90

https://www.avito.ru/files/avito/reklama/media-ads/TT_Avito_DFP_1-3-03.pdf

Drom.ru 240х400

http://company.farpost.ru/advertising/requirements/

Auto.ru 100%*90 (Desktop) + 100%*50 (mobile)

https://yandex.ru/adv/requirements/html5   

Rambler 300х600

http://reklama.rambler.ru/specs/69/

Championat.ru 300х600

http://reklama.rambler.ru/specs/69/   

KP.ru 240х400, 300х600

https://docs.google.com/document/d/1zSvweN0-bq86QywlFGTvZR9QPjhWemg9dYerGsYdRDU/edit

Auto.mail.ru 240х400

https://sales.mail.ru/ru/russia/main/latest/technical/   

HTML
8 лет назад
vans86
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

creartion
Тарас 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$80
4 дня
Всё быстро и хорошо. Человек приятный в общении, рекомендую!
Иван, четко поставил задачу и оперативно оплатил работу. Было приятно сотрудничать! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

creartion
Тарас 
37 лет
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Был
2 года назад
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