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Баннер для сайта
Добрый день!
Нужен баннер для сайта http://infantito.ru/ который встанет на место третьего.
Соответственно, Баннер по бренду Cybex со слоганом "Cybex выдающийся уровень безопасности, качества и дизайна".
На изображении красиво расположить разные модели автокресел (4 шт)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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