Баннер для сайта

Разработать главное фото для группы продукта (программа для создания слайд-шоу) ВК. Подробнее - по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1w-dtoGDMuxTlvKlVLOzyfulNgwgYG3Qz24QcRJKBRRU/edit Просьба уточнять все не очевидные моменты по ТЗ перед началом работы, если планируете участвовать в конкурсе