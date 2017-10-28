Разработать главное фото для группы продукта (программа для создания слайд-шоу) ВК. Подробнее - по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1w-dtoGDMuxTlvKlVLOzyfulNgwgYG3Qz24QcRJKBRRU/edit Просьба уточнять все не очевидные моменты по ТЗ перед началом работы, если планируете участвовать в конкурсе
Баннер для сайта
Нужен баннер на контекстную рекламу вфоруме драйв 2. Фотография (16:9, Баннер размер 960х540 рх
Тема: авточехлы из экокожи.+ подарок!
1. Акция: авточехлы из экокожи + сетка для поясницы в подарок
2. Акция: авточехлы из экокожи + меховая накидка вподарок
Наш сайт по продаже авточехлов из экокожи https://strana-mashin.ru
Заявки фрилансеров
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