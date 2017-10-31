Баннер для сайта

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Завершен6 заявок208 просмотров

Добрый день!

Нужен баннер для сайта http://infantito.ru/ который встанет на место первого (главного). Реклама новой коллекции 2018.

ТЗ вышлю исполнителю в ЛС.

8 лет назад
bambino05
Татьяна 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$20
3 дня
У Алексея отменный вкус! Я очень рада, что нашла такого ответственного, талантливого и очень деликатного специалиста, способного воплотить замысел в столь эффектный результат! Продолжу сотрудничать.
Очень приятно сотрудничать с Татьяной! Мы быстро нашли общий язык. Понятная постановка задачи, отличная коммуникация. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад

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