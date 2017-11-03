Создание 3х баннеров для слайдера на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен12 заявок217 просмотров

Требуется создание 3х баннеров размером 958х304 пикселей для слайдера сайта. Примеры аналогичных баннеров прилагаются.

Принимаются заявки только от фрилансеров из Украины.

8 лет назад
guest_15090895862533
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена быстро, качественно, в срок. Спасибо дизайнеру.
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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