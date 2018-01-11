Требуется создание 3х баннеров размером 958х304 пикселей для слайдера сайта. Примеры аналогичных баннеров прилагаются. Принимаются заявки только от фрилансеров из Украины.
Изготовление банеров 12 для facebook
Тема термобелье мужское
Тип баннера jpeg, gif, png
В случае формата PNG использовать файлы размером до 1 МБ
Размеры баннера 1200 x 628
Соотношение сторон изображения: 1.9:1
Объем текста на изображении не может превышать 20%.
Площадка https://www.facebook.com/
Ссылка на страницу сайта https://sizz.com.ua/g1670989-termobele-muzhskoe
Описание баннеров (что хотелось бы видеть):
Использование изображений связанных с фильмом Игра престолов
Изобразить человека в термобелье
Изображение человека и холодной погоды
Обыграть то что при использование термабелья не холодно зимой
На всех банерах должен быть логотип sizz.com.ua
Пишите стоимость и сроки в ЛС.
Выбранный исполнитель
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