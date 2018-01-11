Изготовление банеров 12 для facebook

Тема термобелье мужское

Тип баннера jpeg, gif, png

В случае формата PNG использовать файлы размером до 1 МБ

Размеры баннера 1200 x 628

Соотношение сторон изображения: 1.9:1

Объем текста на изображении не может превышать 20%.

Площадка https://www.facebook.com/

Ссылка на страницу сайта https://sizz.com.ua/g1670989-termobele-muzhskoe

Описание баннеров (что хотелось бы видеть):

Использование изображений связанных с фильмом Игра престолов

Изобразить человека в термобелье

Изображение человека и холодной погоды

Обыграть то что при использование термабелья не холодно зимой

На всех банерах должен быть логотип sizz.com.ua

Пишите стоимость и сроки в ЛС.