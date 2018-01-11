Изготовление банеров 12 для facebook

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Завершен11 заявок270 просмотров

Тема термобелье мужское 

Тип баннера jpeg, gif, png

В случае формата PNG использовать файлы размером до 1 МБ

Размеры баннера 1200 x 628

Соотношение сторон изображения: 1.9:1

Объем текста на изображении не может превышать 20%.

Площадка https://www.facebook.com/

Ссылка на страницу сайта https://sizz.com.ua/g1670989-termobele-muzhskoe

Описание баннеров (что хотелось бы видеть):

Использование изображений связанных с фильмом Игра престолов 

Изобразить человека  в термобелье 

Изображение человека и холодной погоды 

Обыграть то что при использование термабелья не холодно зимой 

На всех банерах должен быть логотип sizz.com.ua

 Пишите стоимость и сроки в ЛС.

8 лет назад
gelvira83
Эльвира 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ViktoriyaG
Виктория 
47 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$50
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ViktoriyaG
Виктория 
47 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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