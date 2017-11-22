Нарисовать баннеры для сайта и сделать иконки

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок276 просмотров

1) Нужны иконки ч/б к разделам каталога

Масляные ТМГ (смотрите фото TMG11-630.jpg)

Сухие (фото TSGL 400.jpg)

Энергосберегающие (выглядят также как и "Масляные ТМГ" но по иконке

должно быть понятно что они энергосберегающие))

Для экскаваторов и буровых установок (TMEG.jpg)

Для обработки (прогрева) бетона (KTPTO 50.jpg, KTP TO-80-07.jpg)

С симметрирующим устройством (TMGSU-250.jpg) - их отличие в том, что

при одинаковом внешнем виде они могут выровнять нагрузку по трем

фазам: если по одной фазе, по отношению с другими нагрузка

увеличивается, то он ее распределят по другим, чтобы нагрузка была

равномерной (симметричной)

Однофазные (OM.jpg, OMG 10-27,5.jpg, OMP.jpg)

Специализированные (нужно вдохновиться глядя на одно из этих фото TMPNG11.jpg, TMN.jpg, TMZ.jpg, TMGF.jpg)

или (может выглядеть как иконка к "Масляным ТМГ" с припиской "pro")

 Еще будет раздел "Комплектующие" - тоже нужна иконка изображающая

набор деталей

2) Баннеры

3шт больших имиджевых, 7шт маленьких

8 лет назад
kandebober
Николай 
41 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 лет назад
$50
5 дней
С задачей справился качественно, внимательно подошел к нашей потребности на первоначальном этапе и, в дальнейшем, проявлял профессиональный подход. предложил несколько решений, без проблем внес наши корректировки. Были небольшие отклонения по срокам, но не существенные.
Понравилось сотрудничество с Николаем. Достаточно интересный проект по нестандартным иконкам, было дано четкое ТЗ, в процессе корректное и доброжелательное общение по задаче. По завершению быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 лет назад

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