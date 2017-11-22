Добрый день. Необходимо нарисовать несложный рекламный баннер. Есть понимание по структуре и наполнению, нужно просто предложить шрифт, цвета, фон и, соответственно, нарисовать. В заявке укажите, пожалуйста, стоимость Вашей работы и срок выполнения. ...
Нарисовать баннеры для сайта и сделать иконки
1) Нужны иконки ч/б к разделам каталога
Масляные ТМГ (смотрите фото TMG11-630.jpg)
Сухие (фото TSGL 400.jpg)
Энергосберегающие (выглядят также как и "Масляные ТМГ" но по иконке
должно быть понятно что они энергосберегающие))
Для экскаваторов и буровых установок (TMEG.jpg)
Для обработки (прогрева) бетона (KTPTO 50.jpg, KTP TO-80-07.jpg)
С симметрирующим устройством (TMGSU-250.jpg) - их отличие в том, что
при одинаковом внешнем виде они могут выровнять нагрузку по трем
фазам: если по одной фазе, по отношению с другими нагрузка
увеличивается, то он ее распределят по другим, чтобы нагрузка была
равномерной (симметричной)
Однофазные (OM.jpg, OMG 10-27,5.jpg, OMP.jpg)
Специализированные (нужно вдохновиться глядя на одно из этих фото TMPNG11.jpg, TMN.jpg, TMZ.jpg, TMGF.jpg)
или (может выглядеть как иконка к "Масляным ТМГ" с припиской "pro")
Еще будет раздел "Комплектующие" - тоже нужна иконка изображающая
набор деталей
2) Баннеры
3шт больших имиджевых, 7шт маленьких
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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