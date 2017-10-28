Создание рекламного баннера

Добрый день.

Необходимо нарисовать несложный рекламный баннер.

Есть понимание по структуре и наполнению, нужно просто предложить шрифт, цвета, фон и, соответственно, нарисовать.

В заявке укажите, пожалуйста, стоимость Вашей работы и срок выполнения.

Спасибо.