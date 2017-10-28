Разработать баннер для интернет-магазина

Что должно быть на баннере:

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Тема: Натуральный и искусственный кожаный шнур (акцент на КОЖАНЫЙ ШНУР)

Скидка: 20% (можно писать -20%, скидка 20% и т.д.)

Дата акции: 6-12 Ноября (можно изменять как угодно: 06.11-12.11, 6-12 Ноября и т.д.)

Подпись: Незаменимый материал при создании авторских украшений, способный стать основой во многих техниках рукоделия

Клипарт/Шрифт: Требуется подобрать самостоятельно

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Размер: 986х322 px

Товары, на которые будет применяться скидка: https://umeu.com.ua/q-кожаный

Примеры баннеров - https://drive.google.com/drive/folders/0B4u8GBEfflNUWldUYlVaN3I0enM?usp=sharing

(обратите внимание на вложенную папку)

Хотел бы уточнить, что в примерах баннеры сделаны мной, т.е. это минимальное качество дизайна на которое я соглашусь. От вас хотелось бы получить чуть более проффесиональный уровень дизайна (мелкие эффекты, неоднородность фона, уникальный шрифт, гармоничность цветов клипарта и текста и т.д.)

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