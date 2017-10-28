1) Нужны иконки ч/б к разделам каталога Масляные ТМГ (смотрите фото TMG11-630.jpg) Сухие (фото TSGL 400.jpg) Энергосберегающие (выглядят также ...
Разработать баннер для интернет-магазина
Что должно быть на баннере:
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Тема: Натуральный и искусственный кожаный шнур (акцент на КОЖАНЫЙ ШНУР)
Скидка: 20% (можно писать -20%, скидка 20% и т.д.)
Дата акции: 6-12 Ноября (можно изменять как угодно: 06.11-12.11, 6-12 Ноября и т.д.)
Подпись: Незаменимый материал при создании авторских украшений, способный стать основой во многих техниках рукоделия
Клипарт/Шрифт: Требуется подобрать самостоятельно
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Размер: 986х322 px
Товары, на которые будет применяться скидка: https://umeu.com.ua/q-кожаный
Примеры баннеров - https://drive.google.com/drive/folders/0B4u8GBEfflNUWldUYlVaN3I0enM?usp=sharing
(обратите внимание на вложенную папку)
Хотел бы уточнить, что в примерах баннеры сделаны мной, т.е. это минимальное качество дизайна на которое я соглашусь. От вас хотелось бы получить чуть более проффесиональный уровень дизайна (мелкие эффекты, неоднородность фона, уникальный шрифт, гармоничность цветов клипарта и текста и т.д.)
Поисковые запросы, которые могут помочь в поиске клипарта: кожаный шнур, leather string, leather cord, Braided Leather Cord
Заявки фрилансеров
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