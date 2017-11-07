Баннер с рекламой земель промышленного назначения. Просто графические элементы, без визуального контента. Из текстовой составляющей будут только: - Земля для бизнеса здесь - +7 (487) 252-38-93 Размер рекламного щита 3м*2м. Главное ...
Дизайн баннера для фейсбук.
Дизайн баннера для фейсбук.
Учесть 20% текста.
Сам текст взять с текущего баннера.
Лого + текст что бы был в баннере.
Нужен креатив и яркий такой.
Желательно с кнопкой "подробнее"
Выбранный исполнитель
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