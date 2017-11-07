Дизайн баннера для фейсбук.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен11 заявок410 просмотров

Дизайн баннера для фейсбук.

Учесть 20% текста.

Сам текст взять с текущего баннера.

Лого + текст что бы был в баннере.

Нужен креатив и яркий такой.

Желательно с кнопкой "подробнее"

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$10
7 дней
Сделано.
Всё хорошо!

Заявки фрилансеров

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад

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