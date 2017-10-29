Банеры для соц сетей

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Закрыт25 заявок347 просмотров

дизайн банеров для вк и инстаграмма , тематика - ремонт сотовых телефонов. Нужно подготовить штук 10, по аналогии с примерами. Примеры в лс. Пишите пожалуйста цену за 1 баннер.

Исходники не принципиальны.

8 лет назад
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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