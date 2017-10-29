Дизайн баннера для фейсбук. Учесть 20% текста. Сам текст взять с текущего баннера. Лого + текст что бы был в баннере. Нужен креатив и яркий такой. Желательно с кнопкой "подробнее"
Банеры для соц сетей
дизайн банеров для вк и инстаграмма , тематика - ремонт сотовых телефонов. Нужно подготовить штук 10, по аналогии с примерами. Примеры в лс. Пишите пожалуйста цену за 1 баннер.
Исходники не принципиальны.
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