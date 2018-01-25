Сделать 3 баннера

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки474 просмотра
#1$13

1. баннер на акцию  при покупке 2 кукол третья в подарок. подробнее...

 обозначить чо в подарок дарим куклы серии моснтр хай черлидер и куклы эвер афтер хай балет ( загугли)

2. второй банер про преимущества - нам тоже делал другой исполнитель, содержательно устраивает, размер и оформление не вписывается в сайт. тоже переделайте. банер прикрепила во вложение. 

3. Сделать банер на акцию: дарим подарок каждому за подписку! подробнее.... 

наш сайт: https://www.нашмаг24.рф

8 лет назад
assa21
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад

Победитель конкурса

yodeki
Севиль 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
#1
Все отлично. лучшая работа в конкурсе
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

yodeki
Севиль 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
#1

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