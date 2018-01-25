Художник-дизайнер
Иллюстрации, разработка персонажей, иконок, игровых локаций
Работаю на графическом планшете. Уверенно владею Adobe Photoshop.
Также знакома с такими программами как Adobe Illustrator, Flash, CorelDraw, 3D Max.
Имею образование дизайнера и опыт работы в геймдеве в качестве 2d художника.
Оплата на webmoney/Qiwi/Paypal/сбербанк
Буду рада сотрудничеству!
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$10
средняя цена заказа
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Портфолио
- Иллюстрация127 просмотров
- Разработка персонажей109 просмотров
- Портреты/иллюстрации122 просмотра
- Стикеры112 просмотров
- Макеты брелков107 просмотров
- Новогодние открытки137 просмотров
- Наклейки213 просмотров
- Deltarune (fan arts)134 просмотра
- Концепты персонажа297 просмотров
- Rezident evil 2 (fan art)139 просмотров
- Котулитка1240 просмотров
- Игровая локация252 просмотра
Отзывы заказчиков
$13
10 баллов
6 лет назад
Все отлично. лучшая работа в конкурсе
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!