Художник-дизайнер

Иллюстрации, разработка персонажей, иконок, игровых локаций

Работаю на графическом планшете. Уверенно владею Adobe Photoshop.

Также знакома с такими программами как Adobe Illustrator, Flash, CorelDraw, 3D Max.

Имею образование дизайнера и опыт работы в геймдеве в качестве 2d художника.

Оплата на webmoney/Qiwi/Paypal/сбербанк

Буду рада сотрудничеству!