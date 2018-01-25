yodeki

Севиль yodeki

 
28 летРоссия/Орел
8 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Художник-дизайнер

Иллюстрации, разработка персонажей, иконок, игровых локаций

Работаю на графическом планшете. Уверенно владею Adobe Photoshop. 

Также знакома с такими программами как Adobe Illustrator, Flash, CorelDraw, 3D Max.

Имею образование дизайнера и опыт работы в геймдеве в качестве 2d художника.

Оплата на webmoney/Qiwi/Paypal/сбербанк

Буду рада сотрудничеству!

FlashCorelDRAWIllustrator3ds MaxPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
assa21
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
$13
10 баллов
6 лет назад
Сделать 3 баннера
Все отлично. лучшая работа в конкурсе
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
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