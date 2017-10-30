Нужен дизайн 3-ёх баннеров круглой формы.Для баннера "акция Второй Шанс" 2 варианта(круглой формы и на самой странице оформить шапку(выделено красным)).Название баннеров:акция Второй Шанс,турниры,джекпоты.
Шапка на ютуб.
Необходима подобного уровня шапка для канала ютуб:https://www.youtube.com/channel/UCeNpzcxM-hUhnabwC7oZeYw/videos
В ответ присылайте стоимость работы и сроки.
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Так же в ответе указывайте ВК или скайп, для более оперативной связи.
Обязательные требования:
Креатив
Соблюдение сроков
Оплата по факту
Работа на результат
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