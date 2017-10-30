Шапка на ютуб.

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт17 заявок382 просмотра

Необходима подобного уровня шапка для канала ютуб:https://www.youtube.com/channel/UCeNpzcxM-hUhnabwC7oZeYw/videos 

В ответ присылайте стоимость работы и сроки. 

В начале письма Анти спам: 1*1=? 

Так же в ответе указывайте ВК или скайп, для более оперативной связи.

Обязательные требования:

Креатив 

Соблюдение сроков 

Оплата по факту 

Работа на результат

7 лет назад
ivanovvasilii
Василий 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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