Нужно сделать две картинки в таких размерах: - 314x135 px - 750x100 px Детальней опишу в личных сообщениях Главное - не дорого
Создать динамический рекламный баннер – HTML5
Подробности в прикрепленном ТЗ.
Кандидаты рассматриваются только с указанием портфолио, цены и сроков!
Заявки фрилансеров
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