Нужно сделать две картинки в таких размерах: - 314x135 px - 750x100 px Детальней опишу в личных сообщениях Главное - не дорого
Создать баннер
Требуется создать баннер (возможно несколько вариаций) со следующими элементами:
Картинку с такой либо подобной радугой (https://thumbs.dreamstime.com/z/stripe-rainbow-background-vector-illustration-46748494.jpg) одним словом сделать его ярким и жизнерадостным.
Тумбу с лого не обязательно ставить, достаточно просто овальное лого оставить.
Где-то вставить текст:
4940 Watt AveNorth Highlands(916) 348-4396
Размер баннера: 495x1000px. Ждем вариантов. Оплата только через PayPal!
Заявки фрилансеров
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