Создать баннер

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт7 заявок345 просмотров

Требуется создать баннер (возможно несколько вариаций) со следующими элементами: 

Картинку с такой либо подобной радугой (https://thumbs.dreamstime.com/z/stripe-rainbow-background-vector-illustration-46748494.jpg) одним словом сделать его  ярким и жизнерадостным.

Тумбу с лого не обязательно ставить, достаточно просто овальное лого оставить.

Где-то вставить текст: 

4940 Watt AveNorth Highlands(916) 348-4396 

Размер баннера: 495x1000px. Ждем вариантов. Оплата только через PayPal!

8 лет назад
ruslangr
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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