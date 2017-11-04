Ищу дизайнера, который будет создавать рекламные баннера для Facebook.

Компания занимается проведением обучающих мероприятий для предпринимателей.

С примерами баннеров можно ознакомится на страницах:

https://www.facebook.com/vshk.org/

https://www.facebook.com/labaplatform/

https://www.facebook.com/svobodnaya.academy/

https://www.facebook.com/cases.media/

Баннера могут быть как просто информативными с названием мероприятия, датой и местом

проведения, так и цепляющими за «боли».

Вводные предоставлю, такие как бриф мероприятия, основные боли.

По цветам и шрифтам могу предоставить корпоративные, могу дать свободу действий.

Единственное ограничение, это не более 20% текста на изображении.

Главная цель баннеров это высокий CTR (чтобы на них кликали).

Основная просьба по стилистике чтобы баннера не выглядели явно взятыми со стоков, креатив приветствуется.

Обязательное условие для сотрудничества — чтобы у вас был опыт выполнения подобных заданий и

портфолио.