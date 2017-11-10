Нужно сделать две картинки в таких размерах: - 314x135 px - 750x100 px Детальней опишу в личных сообщениях Главное - не дорого
Дизайн нескольких картинок для группы Вк
Добрый день. Ищу фрилансера для отрисовки нескольких картинок в группу вк. Все детали объясню исполнителю. Работа должна быть сделана очень быстро.
PS: рисуем до полного моего утверждения
Выбранный исполнитель
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