Дизайн нескольких картинок для группы Вк

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Завершен15 заявок320 просмотров

Добрый день. Ищу фрилансера для отрисовки нескольких картинок в группу вк. Все детали объясню исполнителю.  Работа должна быть сделана очень быстро.

PS: рисуем до полного моего утверждения

8 лет назад
glinski777
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Krisemka7
33 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Кристина выполнила задание быстро и качественно. Работой остался очень доволен. Готов к дальнейшему сотрудничеству.
Очень приятно было работать с Дмитрием, так как задачу поставил четко и работу принял быстро. Буду рада дальнейшему сотрудничеству)Рекомендую как адекватного заказчика)

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Krisemka7
33 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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