5 баннеров под услуги - Сопротект

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок169 просмотров

http://soprotect.ru/

Необходимо нарисовать по баннеру к каждой услуге для главной страницы.

Баннеры делаем без цен. Что нравится приложил к задаче, все баннеры нужно сделать в таком же стиле.

Цвета можно можно менять, баннеры должны гармонично вписаться в дизайн магазина.

Учесть что на баннер справа накладываются кнопки с услугами.

Услуги:

1. Установка видеонаблюдения

(фото для баннера в папке)

2. Установка систем контроля доступа

(изображения можно взять отсюда http://smartsecurity.spb.ru/uslugi/sistemy-kontrolya-i-upravleniya-dostupom.html

или

3. Установка домофонных систем

(информацию для баннера берем здесь http://hi.watch/product/ds_d100k

По домофону текст: Комплект цветного видеодомофона + монтаж от 25690р

(зачеркнутый ценник) и оставить от 22900р. Ниже написать в компелект

входит цветной видеодомофон 7 дюймов, вызывная панель, замок, доводчик,

считыватель, кнопка выхода + 5 ключей.)

4. Установка охранных сигнализаций

(фото по теме самостоятельно подобрать)

5. Установка скрытого видеонаблюдения

(изображения в папке, фотка камеры + микрофон и ниже надпись в подарок -

соответственно только одна камера и одна фотка микрофона)

Бюджет 1000 руб.

8 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Diablo616
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$17
1 день
Быстро и качественно. Цена адекватная. В итоге был предложен и реализован более интересный вариант.
Быстро и продуктивно закончили проект. Оплата в срок без каких либо проблем. Рекомендую к работе.

Заявки фрилансеров

Diablo616
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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