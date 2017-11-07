5 баннеров под услуги - Сопротект

http://soprotect.ru/

Необходимо нарисовать по баннеру к каждой услуге для главной страницы.

Баннеры делаем без цен. Что нравится приложил к задаче, все баннеры нужно сделать в таком же стиле.

Цвета можно можно менять, баннеры должны гармонично вписаться в дизайн магазина.

Учесть что на баннер справа накладываются кнопки с услугами.

Услуги:

1. Установка видеонаблюдения

(фото для баннера в папке)

2. Установка систем контроля доступа

(изображения можно взять отсюда http://smartsecurity.spb.ru/uslugi/sistemy-kontrolya-i-upravleniya-dostupom.html

или

3. Установка домофонных систем

(информацию для баннера берем здесь http://hi.watch/product/ds_d100k

По домофону текст: Комплект цветного видеодомофона + монтаж от 25690р

(зачеркнутый ценник) и оставить от 22900р. Ниже написать в компелект

входит цветной видеодомофон 7 дюймов, вызывная панель, замок, доводчик,

считыватель, кнопка выхода + 5 ключей.)

4. Установка охранных сигнализаций

(фото по теме самостоятельно подобрать)

5. Установка скрытого видеонаблюдения

(изображения в папке, фотка камеры + микрофон и ниже надпись в подарок -

соответственно только одна камера и одна фотка микрофона)

Бюджет 1000 руб.