Нужно сделать две картинки в таких размерах: - 314x135 px - 750x100 px Детальней опишу в личных сообщениях Главное - не дорого
5 баннеров под услуги - Сопротект
Необходимо нарисовать по баннеру к каждой услуге для главной страницы.
Баннеры делаем без цен. Что нравится приложил к задаче, все баннеры нужно сделать в таком же стиле.
Цвета можно можно менять, баннеры должны гармонично вписаться в дизайн магазина.
Учесть что на баннер справа накладываются кнопки с услугами.
Услуги:
1. Установка видеонаблюдения
(фото для баннера в папке)
2. Установка систем контроля доступа
(изображения можно взять отсюда http://smartsecurity.spb.ru/uslugi/sistemy-kontrolya-i-upravleniya-dostupom.html
или
3. Установка домофонных систем
(информацию для баннера берем здесь http://hi.watch/product/ds_d100k
По домофону текст: Комплект цветного видеодомофона + монтаж от 25690р
(зачеркнутый ценник) и оставить от 22900р. Ниже написать в компелект
входит цветной видеодомофон 7 дюймов, вызывная панель, замок, доводчик,
считыватель, кнопка выхода + 5 ключей.)
4. Установка охранных сигнализаций
(фото по теме самостоятельно подобрать)
5. Установка скрытого видеонаблюдения
(изображения в папке, фотка камеры + микрофон и ниже надпись в подарок -
соответственно только одна камера и одна фотка микрофона)
Бюджет 1000 руб.
Выбранный исполнитель
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