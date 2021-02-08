Пофиксить парсер на VPS (парсер написанный на Node.js)

Необходим парсер поисковой выдачи товаров на сайте вайлдбериз. Поиск товара по ключевому слову и каталогу в разрезе стран, городов, разной сортировкой и на всех страницах выдачи. Нужна имплементация только на C#, в дальнейшем есть потребность в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть парсинговая система из нескольких парсеров (сами процессы парсинга между собой не связаны, сравнивается только результат их работы). Задача следующая:
На данный момент времени один из парсерсеров написанный на Node js перестал работать, так как всю инфу которую мы собирали с сайта перенесли в другой раздел. Необходимо заменить линки реквестов для парсера.
Если у вас удастся устранить этот недочет, есть следующий таск, нужно будет дописать несколько мелких функций и реквестов которые будут приниматься на UI, для этого создам отдельный проект на фрилансе, данная задача к этому таску отношения не имеет.
Требования к исполнителю:
1) Знание Node js на должном уровне и опыт работы;
2) Опыт работы с парсерами;
3) Mongodb (в нем храниться весь результат работы парсеров);
4) Опыт работы с установкой и настройкой VPS;
Требуется хороший специалист, чтобы не положить всю систему и 4 парсера которые работают параллельно с этой системой, плюс сам бэкенд который взаимодействует с UI, лежит именно на этом VPS этого парсера который мы будем фиксить, просьба делать всё предельно аккуратно.
Про саму парсинговую систему расскажу детальнее в переписке/на созвоне.
Интересует долгосрочное сотрудничество по мере возникновения неполадок, либо для реализации идей по доработке/усовершенствованию и также написания новых парсеров.
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