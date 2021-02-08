Пофиксить парсер на VPS (парсер написанный на Node.js)

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Есть парсинговая система из нескольких парсеров (сами процессы парсинга между собой не связаны, сравнивается только результат их работы). Задача следующая:

На данный момент времени один из парсерсеров написанный на Node js перестал работать, так как всю инфу которую мы собирали с сайта перенесли в другой раздел. Необходимо заменить линки реквестов для парсера.

Если у вас удастся устранить этот недочет, есть следующий таск, нужно будет дописать несколько мелких функций и реквестов которые будут приниматься на UI, для этого создам отдельный проект на фрилансе, данная задача к этому таску отношения не имеет.

Требования к исполнителю:

1) Знание Node js на должном уровне и опыт работы;

2) Опыт работы с парсерами;

3) Mongodb (в нем храниться весь результат работы парсеров);

4) Опыт работы с установкой и настройкой VPS;

Требуется хороший специалист, чтобы не положить всю систему и 4 парсера которые работают параллельно с этой системой, плюс сам бэкенд который взаимодействует с UI, лежит именно на этом VPS этого парсера который мы будем фиксить, просьба делать всё предельно аккуратно.

Про саму парсинговую систему расскажу детальнее в переписке/на созвоне.

Интересует долгосрочное сотрудничество по мере возникновения неполадок, либо для реализации идей по доработке/усовершенствованию и также написания новых парсеров.

3 года назад
C_r_o_s_m_a_n
Владислав 
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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