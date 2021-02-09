Требуется бот для telegram для учета дневной нормы ккалорий. Пользователь вводит в бот свои данные, по ним рассчитывается рекомендуемая норма ккалорий, при желании пользователь ее может сменить. Пользователь может вводить потраченные за день калории, ...
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Сделать микросервис Java+SpringBoot
Есть пеймент провайдер и нужно сделать для него микросервис + API подружить с шиной..
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