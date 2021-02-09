Создать и настроить telegram бота

Боты должны уметь: подписываться, лайкать, репостить, комментировать, отправлять сообщения в лс. Смотреть видео, комментировать видео по тегу. Выкладывать видео. Платформы: VK, TIKTOK, LIKEE Это MVP. Конечный план: https://miro.com/app/board/o9J_klh7Q48=/
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Нужно создать телеграм бота для прохождения обучающих программ:
Основные функции:
Отправка видео для просмотра.
Получение обратной связи от пользователя: аудио и в текстовом формате.
Получение обратной связи от клиента, опросы.
Авторизация пользователя через номер телефона.
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