Нужен React Node.js разработчик на доработку мессенджера

Здравствуйте! Необходим Node.js, Electron, React разработчик на проект.

На данный момент идёт разработка мессенджера (Element, Web).

В ваших задачах будет разработка и доработка приложений (десктоп, веб-клиент).

Над проектом на данный момент работает 4 разработчика (Node.js, Python).

По всем вопросам по поводу мессенджера и не только поможем.

В течение двух месяцев необходимо:

- Доработать интерфейс для видео и аудио связи в мессенджере

- Разработать функционал для видео-конференций (создание админ-пользователей в конференциях)

- Разработать интерфейс для работоспособности нашего мессенджера с соц. сетями (инстаграмм, вк)

Тз прикрепил ниже