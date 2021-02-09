Нужен React Node.js разработчик на доработку мессенджера

Написать приложение для психодиагностического тестирования. Необходимо расписать алгоритм приложение, граф системы. Так же написать описание алгоритма, то есть расписать подробно основные принципы по которым построена оболочка, расписать структуру программы. Расписать программное обеспечение алгоритмов, по блокам. Пример ...
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Здравствуйте! Необходим Node.js, Electron, React разработчик на проект.
На данный момент идёт разработка мессенджера (Element, Web).
В ваших задачах будет разработка и доработка приложений (десктоп, веб-клиент).
Над проектом на данный момент работает 4 разработчика (Node.js, Python).
По всем вопросам по поводу мессенджера и не только поможем.
В течение двух месяцев необходимо:
- Доработать интерфейс для видео и аудио связи в мессенджере
- Разработать функционал для видео-конференций (создание админ-пользователей в конференциях)
- Разработать интерфейс для работоспособности нашего мессенджера с соц. сетями (инстаграмм, вк)
Тз прикрепил ниже
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