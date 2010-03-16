Необходимо внести корректировки по сайтам на ворпресс. Высокий уровень знаний ворпресс обязателен.
- Системное администрирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо консультация по кластеризации запросов по юридической строительной тематике.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать несколько шаблонов HTML подписей на сайт для АМО ЦРМСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо SEO продвижение статейного сайта. Регион Москва, тематика среднеконкурентная. Бюджет обсуждается. Сайт в личкуПоисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт3 года назад
Необходима разработка и настройка API для сбербанка. Необходимо виджет для АМО СРМ, который мониторит поступившие платежи и сверяет их с ранее выставленными счетами в карточках сделок в АМО СРМ.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Сайт www.komplekc.ru Есть разработанный дизайн (в приложении) и psd файл этого дизайна. Необходимо вместо существующего дизайна поставить новый под ключ.HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть дизайн сайта, необходимо установить вместо существующего. Доп. инф. в личку. Ваши предложения.HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим рерайт статей. Одна статья 2100 знаков. Возможен также ваш уникальный текст (уникальное сканирование из любой тематики). Необходимое условие: в статьях должны быть более менее корректно вписаны ключевые слова- "перепланировка" "согласование перепланировки" "перепланировка квартир" "порядок перепланировки" ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимы статьи. Темы разные. Желательно близкие к теме ремонта, но не принципиально. Одна статья порядка 2200 знаков. Написание, рерайт, сканирование роли не играет. Необходимое условие: в статьях должны быть органично вписаны ключевые слова- "перепланировка" ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт www-tbti-ru и сайт www-vsebti-ru (вместо тире точки ставим) Сайты как примеры даны, надо на основании 2 этих сайтов сделать такой же. Информацию всю залить с тех сайтов. Дизайн не ...Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт14 лет назад
Собираюсь продвигать сайт (адрес и количество запросов скажу) в этой теме разбираюсь но думаю уровень очень средний, особенно для тех запросов которые собираюсь двигать, необходима независимая консультация от опытного человека. В дальшейшем возможно постоянное сотрудничество. который ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад