kozyrev

Сергей Чалов kozyrev

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
wladimir_M_
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Необходима консультация по продвижению сайта
Рекомендую
Спасибо Владимир. Сразу виден уровень компетентности человека, на все вопросы были получены исчерпывающие ответы, доступным и простым языком. Общение оставило самое приятное впечатление. Теперь если возникнут, вопросы знаю к кому обратиться. С благодарностью Сергей
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