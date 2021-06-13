Необходимо разработать приложение ЛончерТВ для устройств под Android AOSP. Бюджет по договоренности, ТЗ вышлю кандидатам.
Ищу постоянного подрядчика на C#
В связи с перегрузом моей команды разыскиваю постоянного подрядчика с знанием C# MS Visual Studio 2017, разрабатываем многопоточное консольное приложение, работа с сетью, файлами, реестром, selenium, chrome webdriver и т.д.
Предполагается плодотворная работа на долгий срок, от года. Работы не очень много, но я готов хорошо оплачивать.
В заявке укажите какие часовые ставки, сколько часов можете нам продать в ближайшую неделю.
Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю). Трекер делает скриншоты каждые несколько минут, отправляет их к нам на сервер. Оплата строго по времени на трекере. Если вы хотите с нами работать, укажите в вашей заявке "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку.
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