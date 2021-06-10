Лончер для устройств под Android AOSP

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка2240 просмотров

Необходимо разработать приложение ЛончерТВ для устройств под Android AOSP.

Бюджет по договоренности, ТЗ вышлю кандидатам.

Android
4 года назад
a456
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

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Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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