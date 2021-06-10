Добрый день! Нужно разработать бота. Основной функционал : 1) Проверка двух файлов на схожесть параметров 2) Успешно проверенный сохраняем на сервере через FTP в папке, если файлы разные отправляем уведомление на ...
Лончер для устройств под Android AOSP
Необходимо разработать приложение ЛончерТВ для устройств под Android AOSP.
Бюджет по договоренности, ТЗ вышлю кандидатам.
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