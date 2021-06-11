В связи с перегрузом моей команды разыскиваю постоянного подрядчика с знанием C# MS Visual Studio 2017, разрабатываем многопоточное консольное приложение, работа с сетью, файлами, реестром, selenium, chrome webdriver и т.д. Предполагается плодотворная ...
Программа для windows
Нужна простая программа для windows, которая решает простые задачи. На английском языке.
(Чистильщик, бустер, Unlocker)
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