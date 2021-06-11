Решить задачи по Дискретной математике

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Необходимо решить 4 задачи по Машине Тьюринга (пример прикреплен в виде фотографии листочка).

Главное условие - таблица состояний в понятном виде, как в примере( таблица может быть как на листочке, так и в электронном виде)

Задачи для решения:

1) 1.31 -Г

2) 1.31 - Д

3) 1.34 - Б

4) 1.39

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4 года назад
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