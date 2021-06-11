Объяснить как работает программа для SEO продвижения

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка946 просмотров

Есть программа для SEO продвижения реализованная на C# Windows Forms, обьяснить как каждая функция проверяет сайт и архитектуру приложения , с помощью каких функций подключается к сайтам.

4 года назад
Superserik010196
Ома Сабыров 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-3)
4 года назад

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