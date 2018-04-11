Написать статью: Java - скачать, установить

Тема: java - скачать, установить

1. Размер текста: 2500 и больше + доплата (см. ниже)

2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (минимум кол. раз, можно больше если это необходимо):

3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении (минимум кол. раз, можно больше если это необходимо):

В разбавочных ключах можно менять словоформу (падеж, число множ./един.,

склонение и т.д.) или добавить в середину фразы дополнительные слова.

Вписывать их как есть, можно только в случае корректного употребления с

точки зрения русского языка.

Все вхождения можно проверить тут: https://content.2seo.pro/tz/243960/48259968

Просто вставьте текст и запустите проверку http://joxi.ru/a2XKBKKCynl5jm

4. Так же необходимо использовать фразы и дополнительные слова по тексту (минимум кол. раз):

скачать Java (1)

Windows (1)

автономный (1)

дистрибутив (1)

игра (1)

компьютер (1)

ноутбук (1)

обновить (1)

оффлайн (1)

язык (1)

загружать (1)

инсталлятор (1)

интернет (1)

настройка (1)

отключить (1)

установленный (1)

файл (1)

* Слова приведены в популярной форме, их можно склонять

5. Обязательные направления

Зачем нужна Java

Основные особенности

Возможности

Как установить (Windows)

Обновляем Ява до последней версии

Для КМ:

Дать ссылку на установщик Java для Виндовс

Дать ссылку на автономный установщик Java для Виндовс

Если тема статьи обзор/установка какой либо программы/игры то ссылка на

скачивание будет в конце вашей статьи, именно так и пишите в статье. Не

нужно описывать скачивание с офф. сайта.

6. Текст должен быть сопровожден подробными картинками (скриншотами прямо в Word) и видео из ютуб.

7. Скриншоты делаем со своего ПК при помощи программы: https://youtu.be/IY6pHEt4Wmk

8. Текст должен быть:

- Качественным, легко читаемым, полностью решать проблему пользователя (полное раскрытие темы), не переспамлен.

- Структурированный (заголовки, абзацы, списки и т.д.) стандартными средствами Word

- Уникальность текста по http://text.ru от 95%

- Тошнота по слову (адвего) не больше 3%

- Академическая тошнота (адвего) не больше 9%

- https://glvrd.ru/ - оценка сервиса не меньше 8 из 10

- отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических и грамматических ошибок

- все фразы должны быть употреблены и вписаны естественно

- текст будет проверяться на тавтологии в орфограммке

Если вы не вписываетесь в указанный объем текста и это и необходимо для

раскрытия темы, то за превышение будет доплата.

Чем лучше текст будет раскрывать тему, тем лучше это для вас и для нас.

Если вы уверены, что сможете написать хороший текст и мы с вами еще не

работали в данной тематике, то при подаче заявки отправляйте 2 ваших

текста примера (по той же или близкой теме) в личку.

Соблюдение всех пунктов ТЗ обязательно!