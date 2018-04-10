Написать текст О КОМПАНИИ для интернет магазина мёда

Нужен продающий текст прорабатывающий доверие. Чтобы после прочтения этого раздела у человека было ощущение, что этот мёд можно покупать в этом магазине. ~1500 символов

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