Необходимо создать тематическое слайд-шоу, состоящие из 5 картинок и текста к каждой из картинок. Никаких технических навыков не надо. Ищите тематическое изображение, добавляйте его и пишите к нему описание. Все просто. Тему основную задаем мы, ...
Требуется копирайтер для написания 15 текстов на тему строительства
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: написать описания 15 товаров для каталога продукции (строительные материалы: профнастил, металлочерепица, водосточные системы и т.д.)
Объем текста: от 2500 до 3500 знаков.
Цель текста: Продать товар и продвинуть сайт в поисковых системах.
Дополнительная информация:
Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны подзаголовки, СТРУКТУРА.
Обязательно использование ключевых слов.
Уникальность должна быть от 95%. Без воды!
Все тексты проверяются (AdvegoPlagiatus, Главред, text.ru).
Подробное задание, обязательные ключевые слова отправим.
К каждому тексту прилагаются необходимые технические характеристики. Источники имеются.
Если по ходу работы будут возникать вопросы, обращайтесь прямо. Информация должна быть правильная.
Требования: Опыт написания статей. Иметь понятие в строительной тематике.
Срок: до 17.04.18
Указывайте стоимость за тыс. символов. Оплата прямо исполнителю.
При качественно выполненной работе, есть возможность регулярных заказов на написание статей на эту же тематику.
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