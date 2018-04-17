Требуется копирайтер для написания 15 текстов на тему строительства

КопирайтингЗакрыт7 заявок225 просмотров
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Задача: написать описания 15 товаров для каталога продукции (строительные материалы: профнастил, металлочерепица, водосточные системы и т.д.)

Объем текста: от 2500 до 3500 знаков.

Цель текста: Продать товар и продвинуть сайт в поисковых системах.

Дополнительная информация:

Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны подзаголовки, СТРУКТУРА.

Обязательно использование ключевых слов.

Уникальность должна быть от 95%. Без воды!

Все тексты проверяются (AdvegoPlagiatus, Главред, text.ru).

Подробное задание, обязательные ключевые слова отправим.

К каждому тексту прилагаются необходимые технические характеристики. Источники имеются.

Если по ходу работы будут возникать вопросы, обращайтесь прямо. Информация должна быть правильная.

Требования: Опыт написания статей. Иметь понятие в строительной тематике.

Срок: до 17.04.18

Указывайте стоимость за тыс. символов. Оплата прямо исполнителю.

 

При качественно выполненной работе, есть возможность регулярных заказов на написание статей на эту же тематику.

6 лет назад
AleksKaleniuk
Александра 
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
день назад
6 лет назад
$40
2 дня
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