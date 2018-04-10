Копирайт на тему"металлочерепица", 2000 - 2500 збп

Написать текст согласно техническому заданию (ТЗ). В нем указаны все требования к тексту. В Техническом Задании перечислены Тэги, которые нужно создатьи слова, которые необходимо использовать при создании тегов. Так же перечислены стандартные правила создания Тэгов.

Созданные Тэги в формате Word разместите в порядке один задругим, как они указаны в ТЗ. Проверьте в https://advego.com/blog/read/news/3215142/all1/ только Тексты иDescription.

Скриншот результатов проверки на уникальность и статистику текста поместите внизу Вашей выполненной работы. Созданные Тэги и результаты проверки Адвего сохраните в конце бланка ТЗ и отправьте заказчику.